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Жизнь

Зарубежные метеорологи назвали причину аномально теплой зимы в России

Область экстремально низкого давления над Северным полюсом создала барьер для холодов за счет столкновения стремящихся на север воздушных масс и постоянно циркулирующих в этом регионе ветров. Так зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму.

Сосульки, оттепель.
Сосульки, оттепель.
CC0

К такому заключению пришло агентство Bloomberg, опубликовавшее итог своих бесед с метеорологами 21 февраля, сообщает ТАСС.

Этот феномен, предположительно, обусловлен сочетанием временного погодного фактора и последствиями глобального потепления климата на планете.

Причем если ситуация останется неизменной до 29 февраля включительно, то эта зима станет самой теплой в США за 141 год.

«Бросается в глаза то, что речь идет не об отдельной точке тепла, а о его широкой волне», — заметил метеоролог Боб Хенсон из американской корпорации IBM.

При этом упомянутый выше барьер ветров на пути холодов явление не новое. Оно в этом году не ослабевает и не усиливается, как обычно в зависимости от перепадов давления, но остается стабильным долгое время. Это должно заинтересовать ученых на предмет взаимосвязи с изменением климата на Земле, считают зарубежные метеорологи.

Как ранее писал altapress.ru, начало февраля в Алтайском крае отметилось новыми погодными рекордами.

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