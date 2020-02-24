Зарубежные метеорологи назвали причину аномально теплой зимы в России

К такому заключению пришло агентство Bloomberg, опубликовавшее итог своих бесед с метеорологами 21 февраля, сообщает ТАСС.
Этот феномен, предположительно, обусловлен сочетанием временного погодного фактора и последствиями глобального потепления климата на планете.
Причем если ситуация останется неизменной до 29 февраля включительно, то эта зима станет самой теплой в США за 141 год.
«Бросается в глаза то, что речь идет не об отдельной точке тепла, а о его широкой волне», — заметил метеоролог Боб Хенсон из американской корпорации IBM.
При этом упомянутый выше барьер ветров на пути холодов явление не новое. Оно в этом году не ослабевает и не усиливается, как обычно в зависимости от перепадов давления, но остается стабильным долгое время. Это должно заинтересовать ученых на предмет взаимосвязи с изменением климата на Земле, считают зарубежные метеорологи.
Как ранее писал altapress.ru, начало февраля в Алтайском крае отметилось новыми погодными рекордами.