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Жизнь

Ученые назвали болезни, которые повышают смертность от коронавируса в 4,5 раза

Китайские исследователи утверждают, что заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса. К подобным выводам специалисты пришли, проанализировав анамнезы 400 пациентов с COVID-19 из Ухани. О результатах исследования пишет lenta.ru со ссылкой на JAMA Cardiology.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Ученые считают, что между нарушениями работы сердечно-сосудистой системы и смертностью пациентов с COVID-19 есть статистически значимая связь. «Проблемы с сердцем и сосудами были характерны для каждого пятого больного из Уханя», — утверждают специалисты.

Также исследователи отмечают, что COVID-19 у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями протекала значительно труднее, чем у остальных. Так, у людей с болезнями сердца в десять раз чаще остальных развивались тяжелые формы пневмонии.

Причину связи ученые видят в работе ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) 2.

Ранее итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия сообщило о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции

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