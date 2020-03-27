Ученые назвали болезни, которые повышают смертность от коронавируса в 4,5 раза

Ученые считают, что между нарушениями работы сердечно-сосудистой системы и смертностью пациентов с COVID-19 есть статистически значимая связь. «Проблемы с сердцем и сосудами были характерны для каждого пятого больного из Уханя», — утверждают специалисты.
Также исследователи отмечают, что COVID-19 у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями протекала значительно труднее, чем у остальных. Так, у людей с болезнями сердца в десять раз чаще остальных развивались тяжелые формы пневмонии.
Причину связи ученые видят в работе ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) 2.
Ранее итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия сообщило о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции