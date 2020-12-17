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Жизнь

Ученые не нашли коронавирус у летучих мышей Алтайского края

Ученые из Новосибирска провели исследование летучих мышей, обитающих в Сибири. Специалисты выясняли, есть ли у рукокрылых коронавирус, пишет НДН.инфо.

Летучая мышь.
Летучая мышь.
CC0

Исследователи проверили летучих мышей из Новосибирска и области, Алтайского края, Бурятии, обитающих на Байкале и в Дагестане.

«Все мыши, которых мы здесь исследовали, чистые от коронавируса, гриппа и парамикровирусов. Также будем проверять их на бешенство», — заявил руководитель проекта, глава Евразийского института зоонозных инфекций Александр Шестопалов.

В ближайшее время начнется проверка летучих мышей в Хакасии. Пока они находятся в зимней спячке.

Ранее специалисты Роспотребнадзора выявили коронавирусы у летучих мышей в России.

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