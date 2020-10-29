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Жизнь

В России нашли «какие-то коронавирусы в летучих мышах»

В нескольких регионах России обнаружили летучих мышей с коронавирусом и другими инфекциями, сообщает РИА «Новости».

В дома барнаульцев залетают летучие мыши.
В дома барнаульцев залетают летучие мыши.
vk.com/barneos22

Об этом рассказала глава группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

«Какие-то коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно — предмет исследования», — подчеркнула она.

Вместе с коронавирусом у летучих мышей нашли и другие вирусы, добавила Сперанская. Ученые уже раскрыли последовательность их геномов.

По ее словам, исследование мышек займет примерно два года. При этом, успокоила она, эти животные не опаснее, чем привычные лисы или ежи.

«Все они могут быть переносчиками болезней», — напомнила Сперанская.

Ранее вирусологи предположили, что COVID-19 появился в Китае еще в 2012 году, когда рабочие очищали шахту от фекалий летучих мышей, но тогда удалось локализовать вспышку.

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