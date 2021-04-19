Ученые обнаружили чудо-продукт для мозга, растущий на каждой российской грядке

Если регулярно употреблять свеклу, то активизируется деятельность бактерий ротовой полости, положительно влияющей на здоровье кровеносных сосудов и мозга, пишет ABC.
Бактерии, живущие в полости рта, превращают содержащиеся в свекле нитраты в окись азота, что помогает регулировать давление в кровеносных сосудах и нейропередачу.
Свекла богата клетчаткой, что приводит к замедленному всасыванию сахара, является источником фолиевой кислоты, витамина С, калия и фосфора, витаминами В1, В2, В3 и В6, а также минералами, железом и йодом, пишет «Росбалт».
Еще свекла богата антиоксидантами, регулярное употребление этого продукта способствует здоровью ногтей, кожи и волос, а благодаря высокому содержанию клетчатки свекла помогает предотвратить запор.
Ранее шеф-повар и специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный призвал россиян есть почки растений весной.
Это уникальная возможность восполнить нехватку витаминов в организме, уверен шеф. Особенно полезны молодые, еще не раскрывшиеся почки.
Почки березы и тополя богаты витамином С и смолами.
Рецепт
Чтобы приготовить блюдо их почек, их надо замочить в горячей воде на 15−20 минут, чтобы удрать горечь, а затем обжарить на сливочном масле и подавать с гречкой и белыми грибами. Также почки можно добавлять в выпекаемый хлеб или готовить из них весенние закуски.