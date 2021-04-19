Ученые обнаружили чудо-продукт для мозга, растущий на каждой российской грядке

Исследователи нашли удивительно полезный для здоровья продукт. Причем он растет на практически любом российском огороде.

Если регулярно употреблять свеклу, то активизируется деятельность бактерий ротовой полости, положительно влияющей на здоровье кровеносных сосудов и мозга, пишет ABC.

Бактерии, живущие в полости рта, превращают содержащиеся в свекле нитраты в окись азота, что помогает регулировать давление в кровеносных сосудах и нейропередачу.

Свекла богата клетчаткой, что приводит к замедленному всасыванию сахара, является источником фолиевой кислоты, витамина С, калия и фосфора, витаминами В1, В2, В3 и В6, а также минералами, железом и йодом, пишет «Росбалт».

Еще свекла богата антиоксидантами, регулярное употребление этого продукта способствует здоровью ногтей, кожи и волос, а благодаря высокому содержанию клетчатки свекла помогает предотвратить запор.

Ранее шеф-повар и специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный призвал россиян есть почки растений весной.

Это уникальная возможность восполнить нехватку витаминов в организме, уверен шеф. Особенно полезны молодые, еще не раскрывшиеся почки.

Почки березы и тополя богаты витамином С и смолами.

Рецепт

Чтобы приготовить блюдо их почек, их надо замочить в горячей воде на 15−20 минут, чтобы удрать горечь, а затем обжарить на сливочном масле и подавать с гречкой и белыми грибами. Также почки можно добавлять в выпекаемый хлеб или готовить из них весенние закуски.