Ученые опровергли миф о горячей воде и коронавирусе

Миф возник из-за данных о том, что вирус неустойчив к высоким температурам. Якобы очень горячая вода может разрушить вирус за полчаса, при этом температура жидкости должна достигать 56 градусов.
Медики подчеркнули, что инфекция поражает дыхательные пути, а не органы пищеварительной системы. Прогреть тело пациента до 56 градусов нельзя без вреда здоровью.
Также ученые отметили, что инфекция не несет опасности конкретно для азиатов, несмотря на то, что обнаружили ее в Китае.
«В настоящее время не проводилось исследований того, какие группы обладают уязвимостью к коронавирусу», — подчеркнули специалисты.
Не способен убить вирус и чеснок. Это растение может бороться с микробами, но его влияние на COVID-19 пока не подтвердили.
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