Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 марта 1°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Ученые опровергли миф о горячей воде и коронавирусе

Китайские медики опровергли слухи о возможности вылечиться от коронавируса COVID-19 с помощью горячей воды, пишет «Царьград».

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Миф возник из-за данных о том, что вирус неустойчив к высоким температурам. Якобы очень горячая вода может разрушить вирус за полчаса, при этом температура жидкости должна достигать 56 градусов.

Медики подчеркнули, что инфекция поражает дыхательные пути, а не органы пищеварительной системы. Прогреть тело пациента до 56 градусов нельзя без вреда здоровью.

Также ученые отметили, что инфекция не несет опасности конкретно для азиатов, несмотря на то, что обнаружили ее в Китае.

«В настоящее время не проводилось исследований того, какие группы обладают уязвимостью к коронавирусу», — подчеркнули специалисты.

Не способен убить вирус и чеснок. Это растение может бороться с микробами, но его влияние на COVID-19 пока не подтвердили.

Ранее altapress.ru писал, как барнаульские бани и сауны исполняют требование закрыться на карантин.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость