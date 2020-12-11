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Жизнь

Ученые отправились на Алтай, чтобы выяснить почему земля вкусная

Ученые Томского политеха прибыли на Алтай, чтобы заняться исследованиями причин геофагии — поедания животными земли, пишет РИА Томск.

Лопата. Сад. Огород. Копать.
Лопата. Сад. Огород. Копать.
СС0

Геофагия в природе явление не редкое. В определенное время года животные начинают есть землю и глину. Ученые пытаются узнать, чего не хватает организму, что есть в земле.

На примере крупных млекопитающих исследователи могут предполагать сходные механизмы, происходящие и в организме человека

«Сейчас мир приходит к пониманию значимости исследований регуляции не просто органических компонентов внутри организма, а металлорганических комплексов, так как эти важные компоненты в большей степени определяют жизнь живого организма. Решение такого фундаментального вопроса поможет в проблеме профилактики заболеваемости людей и животных. У нас мечта — спасти человечество», — комментирует руководитель научной группы ТПУ Наталья Барановская.

Ранее сибирские ученые на крысах доказали, что гречка продлевает жизнь.

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