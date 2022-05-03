Ученые отправят координаты Земли в космос в надежде связаться с инопланетянами

В ближайшее время две группы астрономов собираются отправить в космос послания в попытке связаться с любыми разумными инопланетянами, которые могут нас услышать, пишет Ferra.ru.

Если человек потерялся, у него есть два варианта. Он может искать других людей, а может дать о себе знать, разведя костер или написав СОС большими буквами. То, что планируют сделать ученые, как раз похоже на разведение большого костра.

Одно из новых сообщений будет отправлено с крупнейшего в мире радиотелескопа, расположенного в Китае, в 2023 году. Телескоп диаметром 500 метров будет излучать серию радиоимпульсов на широкую полосу неба. Эти импульсы похожи на набор цифр 1 и 0 в бинарном виде.

Сообщение называется «Маяк в Галактике» и будет включать простые числа и математические операторы, биохимию жизни, человеческие формы, местоположение Земли и метку времени.

Команда направит сообщение к группе из миллионов звезд вблизи центра галактики Млечный Путь, на расстоянии от 10 000 до 20 000 световых лет от Земли. Это позволяет максимально увеличить число потенциальных получателей, но означает, что пройдут десятки тысяч лет, прежде чем Земля сможет получить ответ.

Другая попытка нацелена только на одну звезду, но с потенциалом гораздо более быстрого ответа. 4 октября 2022 года команда со станции Goonhilly Satellite Earth Station в Англии направит сообщение к звезде TRAPPIST-1. Она находится всего в 39 световых годах от нас, поэтому землянам придется ждать ответа «всего» 78 лет.