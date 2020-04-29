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Жизнь

Ученые «отредактировали» дату окончания эпидемии COVID-19 в России

Эпидемия нового коронавируса в России полностью завершится в августе. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на уточненный прогнозе аналитиков Сингапурского университета технологии и дизайна.

Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.
Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.
barnaul.org

По мнению ученых, Россия прошла пик заболеваемости 27 апреля. Окончательно инфекция исчезнет в стране 7 августа. Ранее в университете считали, что эпидемия в России должна завершиться к 20 июля.

По новым данным, 97% случаев инфицирования от общего числа зараженных будут выявлены к 23 мая, а 99 процентов — к 2 июня.

По состоянию на 29 апреля в России зафиксировано 93,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего зарегистрировано 867 летальных исходов, 8456 человек вылечились.

Ранее главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев рассказал, что температура и кашель не являются главными симптомами COVID-19

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