Ученые «оцифруют» систему предупреждения о ракетном нападении в Алтайском крае

Планируется внедрить в электронику радаров системы элементы искусственного интеллекта. Проект модернизации будет готов до конца 2020 года.
«На ряде наших станций, в том числе дежурящих, мы уже тестируем эти системы. Результатом внедрения искусственного интеллекта будет определение большего количества сопровождаемых объектов, более точное и быстрое определение координат и направления полета», — сообщил Лаптаев.
Сеть СПРН состоит из семи радиолокационных станций: в Ленинградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях, в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.
Система сигнализирует об атаках на пункты государственного и военного управления, предоставляет информацию для системы ПРО Москвы, а также выдает данные о космических объектах.
Ранее сообщалось, что российские военные конструкторы скоро завершат разработку лазерного оружия.