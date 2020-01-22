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Жизнь

Ученые «оцифруют» систему предупреждения о ракетном нападении в Алтайском крае

Специалисты научно-производственного концерна «РТИ» готовят проект модернизации радиолокационных станций (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), рассказал ТАСС гендиректор компании Павел Лаптаев. Один такой комплекс находится в Алтайском крае.

Шпион. Военная техника.
Шпион. Военная техника.
Открытые источники в интернете (СС0)

Планируется внедрить в электронику радаров системы элементы искусственного интеллекта. Проект модернизации будет готов до конца 2020 года.

«На ряде наших станций, в том числе дежурящих, мы уже тестируем эти системы. Результатом внедрения искусственного интеллекта будет определение большего количества сопровождаемых объектов, более точное и быстрое определение координат и направления полета», — сообщил Лаптаев.

Сеть СПРН состоит из семи радиолокационных станций: в Ленинградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областях, в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.

Система сигнализирует об атаках на пункты государственного и военного управления, предоставляет информацию для системы ПРО Москвы, а также выдает данные о космических объектах.

Ранее сообщалось, что российские военные конструкторы скоро завершат разработку лазерного оружия.

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