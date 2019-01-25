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Ученые посчитали, сколько осталось до Судного дня

Стрелки символических часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности ядерной войны и климатических угроз, оставили в двух минутах от «ядерной полуночи». Об этом говорится в журнале Bulletin of Atomic Scientists.

Конец света. Космос.
Конец света. Космос.
открытые источники в интернете

Стрелки часов показывают 23:58 с января 2018 года, когда их передвинули на 30 секунд вперед. «Это не должно восприниматься как признак стабильности, но стать предупреждением лидерам и гражданам всего мира», — заявила Рейчел Бронсон, руководитель издания, на обложке которого впервые в 1947 году появились часы Судного дня.

Решение о переводе стрелок принимали в том числе 15 лауреатов Нобелевской премии, которые постоянно оценивают возможные глобальные ядерные угрозы, ситуацию с переговорами по разоружению и нераспространением, положение в мирной атомной энергетике, а также климатические риски.

Что такое Часы Судного дня

Часы Судного дня создали в 1947 году американские ученые и редколлегия журнала Bulletin of Atomic Scientists. Изначально наступление полуночи символизировало ядерную катастрофу. Позже подключились другие факторы, в том числе экологические и технологические.

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