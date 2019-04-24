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Жизнь

Ученые предлагают придумать название для алтайской горы и покорить ее

Горно-Алтайский государственный университет решил провести конкурс на лучшее название горной вершины. Победителю дадут возможность покорить эту самую гору, сообщает вуз. Предложить название можно до 1 июня.

Горы.
Горы.
СС0.

Речь идет о вершине высотой 2926 метров в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Это высочайшая точка Теректинского хребта.

Безымянная вершина Теректинского хребта.
Безымянная вершина Теректинского хребта.
gasu.ru

Для участия нужно оставить заявку на сайте ГАГУ.

Победитель конкурса сможет принять участие в походе с туристским клубом «Горизонт» и совершить восхождение на вершину, установив на ней табличку с названием.

Ранее сообщалось, что жителям Алтайского края предлагают придумать название для первого в регионе национального парка, который появится в низкогорье Салаирского кряжа к концу 2019 года. Пока он проходит под рабочим названием «Тогул».

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