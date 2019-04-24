Ученые предлагают придумать название для алтайской горы и покорить ее

Речь идет о вершине высотой 2926 метров в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Это высочайшая точка Теректинского хребта.
Для участия нужно оставить заявку на сайте ГАГУ.
Победитель конкурса сможет принять участие в походе с туристским клубом «Горизонт» и совершить восхождение на вершину, установив на ней табличку с названием.
Ранее сообщалось, что жителям Алтайского края предлагают придумать название для первого в регионе национального парка, который появится в низкогорье Салаирского кряжа к концу 2019 года. Пока он проходит под рабочим названием «Тогул».