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Ученые рассказали, будет ли конец света 1 февраля 2019 года

В интернете сообщили новую дату конца света — 1 февраля 2019 года. Сообщается об астероиде, который якобы способен спровоцировать апокалипсис на Земле. Рассказываем, что известно о нем ученым и будет ли конец света в 2019 году.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Что это за астероид и может ли он спровоцировать конец света?

9 июля 2002 года астрономы обнаружили астероид 2002-NT7. Это двухкилометровый каменный осколок, сообщает BBC.Russian.

Когда ученые обнаружили это космическое тело, они заявили о вероятном столкновении астероида с Землей 1 февраля 2019 года. Астероид называли самым опасным из всех известных человечеству. Столкновение с ним могло бы привести к гибели целых континентов.

Астрономия. Планета. Космос
Астрономия. Планета. Космос
СС0

Правда ли, что 1 февраля 2019 конец света?

Понаблюдав за астероидом, ученые получили новые данные и рассчитали, что конца света 1 февраля не будет. Возможность столкновения астероида с Землей отклонили еще в 2002 году.

Предположительно, следующее сближение астероида с Землей может произойти в 2060 году.

Астрономия. Планета. Космос
Астрономия. Планета. Космос
СС0

Конца света в 2019 году не будет?

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Однако пока ученые и астрономы не давали устрашающих прогнозов на этот счет.

Конец света на протяжении человеческой истории предсказывали много раз. Например, в 1000-м году нашей эры. Папа Римский Сильвестр II и другие религиозные деятели считали, что в момент смены тысячелетий состоится второе пришествие Иисуса Христа, а значит, и апокалипсис.

Сегодня в интернете регулярно называют все новые даты конца света. В 2018 году многие пользователи обсуждали конец света 16 августа из-за таинственной планеты Нибиру.

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