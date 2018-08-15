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Специалисты рассказали, как связаны лето и зима со смертностью

Аномальная жара и теплые зимы будут господствовать на Земле на протяжении последующих пяти лет, заявили климатологи.

Пустыня из космоса.
Пустыня из космоса.
Сергей Рязанский, roscosmos.ru

Это приведет к резкому увеличению смертности — каждый «лишний» градус жары летом будет повышать число умерших людей на 5%, показывают расчеты специалистов.

Вероятность возникновения аномальной жары в 2018 и 2019−2020 годах превышает 64% и 58%.

Частота подобных явлений в будущем будет только расти по мере дальнейшего развития глобального потепления, и они будут охватывать все большие территории, пишут РИА Новости.

Ситуация нормализуется только после 2022 года, хотя есть 69-процентный шанс, что вода в океанах Земли будет оставаться перегретой на протяжении более длительного времени.

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