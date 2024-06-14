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Жизнь

Ученые рассказали, кого и как выбирают комары себе в жертву

Исследователи выяснили, какие предпочтения в выборе жертв есть у самок комаров, которые, как известно, питаются кровью. Эти насекомые проявляют избирательность и выбирают тех, кто кажется им наиболее привлекательным.

Обонятельная система комаров работает как радар, помогая им находить и различать подходящие и неподходящие источники крови. Комары могут учуять самый привлекательный запах на расстоянии до 30 м.

Существует распространенное заблуждение, что чистая кожа отпугивает комаров. Однако комары реагируют не на обычный запах, а на своеобразную «микробную подпись» в запахе человека. Каждый человек имеет уникальный набор микробов, формирующих его иммунную систему, и именно этот уникальный состав привлекает комаров. Поэтому для комаров не имеет значения, помылся ли человек — их интересует определённая комбинация микроорганизмов, которая имеет для них особый запах.

В ходе экспериментов ученые обнаружили способность комаров к самообучению. В начале исследования комаров поместили в комнату с двумя полотнами ткани, подвешенными под потолком. Одно полотно было новым и чистым, а другое перед исследованием держали люди, оставив на нем свой запах. Неудивительно, что насекомые в основном садились на ткань, пахнущую человеком.

Специалисты установили, что летом комары предпочитают птиц, а в другие времена года — млекопитающих. Однако в наших широтах, где комары могут выживать только в летний период, они вынуждены питаться кровью всех доступных существ.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края жалуются на нашествие комаров и мошек.

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