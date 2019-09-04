Ученые рассказали об особенностях людей с татуировками

Люди с татуировками чаще спешат и не задумываются о последствиях своих поступков. Среди них гораздо больше людей с импульсивным характером — к такому выводу пришли канадские ученые.

Исследователи провели эксперимент с участием более 1000 человек, из которых у 255 были различные татуировки, а у 781 — нет.

Участники должны были сделать выбор: или они получали один доллар в течение 18 часов, или зарабатывали постоянно увеличивающуюся с 1,05 до 2,5 доллара денежную сумму на протяжении трех недель.

Люди без татуировок выбирали второй вариант раньше и останавливались, когда получали 1,55 доллара. Между тем испытуемые с тату принимали такое решение лишь тогда, когда сумма их выручки достигала 2 доллара. В целом они вели себя более иррационально.

На втором этапе эксперимента участникам были заданы простые вопросы, очевидные ответы на которые являлись неправильными, пишет «Росбалт». Отвечая на эти вопросы, обладатели тату намного чаще торопились и давали неверные ответы.

Между тем каждый пятый новоиспеченный обладатель татуировок или пирсинга испытывает проблемы со здоровьем в ближайшие пять лет — к такому вводу пришли ученые из Великобритании, проведя опрос среди двух тысяч человек.

Наиболее распространенные выявленные последствия татуировки или пирсинга — различные ожоги и отеки. Однако в отдельных случаях татуировки вызывали даже сепсис с летальным исходом. Также эксперты выяснили, что каждый десятый из тех, кто страдал от различных заболеваний, вынужден был обратиться к врачам.

Опрос проводили эксперты из благотворительной организации «Королевское общество здравоохранения».