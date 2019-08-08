Ученые рассказали, сколько животных пострадало от пожаров в Сибири и как им помочь

Эксперты Greenpeace посчитали, что на пройденных огнём территориях Сибири жили более 5500 соболей, 300 медведей, 2700 диких северных оленей и 1500 лосей.

«Даже если не все животные погибли во время пожаров, им всё равно пришлось покинуть привычные территории, которые сейчас охвачены огнём, — заявил руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace Михаил Крейндлин.

По мнению экспертов, звери будут выходить на заселённые людьми территории, чтобы добывать на свалках пищевые отходы.

Помочь животным можно, если ограничить квоту на охоту в пострадавших от огня регионах, а также сокращать лесные вырубки.

«Если сейчас в Иркутской области сгорело порядка 3 млн гектаров, то через год, с учётом рубок, мы будем иметь уже 6 млн гектаров непригодной для жизни территории», — считает доцент кафедры охотоведения и биоэкологии Иркутского государственного аграрного университета Александр Кондратов.

Ранее Генпрокуратура РФ обнаружила факты намеренных поджогов лесов в Иркутской области.