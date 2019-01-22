Ученые разрабатывают план уничтожения опасного астероида Апофис

Ученые из Петербургского госуниверситета рассматривают варианты уничтожения астероида Апофис либо изменения его траектории. Дело в том, что в 2029 году астероид пройдет около Земли на расстоянии в 10 раз ближе, чем Луна, а в 2068 может упасть на нашу планету, сообщает Вести.Ru.