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Ученые разрабатывают план уничтожения опасного астероида Апофис

Ученые из Петербургского госуниверситета рассматривают варианты уничтожения астероида Апофис либо изменения его траектории. Дело в том, что в 2029 году астероид пройдет около Земли на расстоянии в 10 раз ближе, чем Луна, а в 2068 может упасть на нашу планету, сообщает Вести.Ru.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Вероятность столкновения с Апофисом через 49 лет — 7 миллионных. Однако в случае падения космического тела последствия могут быть ужасными.

Ученые предлагают как можно скорее изменить траекторию небесного тела.

«Если орбиту астероида Апофис менять до сближения 2029 года, то это можно сделать сравнительно небольшими техническими средствами», — считает Леонид Соколов, профессор кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета.

Астероид Апофис обнаружили в 2004 году. Его размер — 325 метров.

Ранее о возможности столкновения с астероидом в 2068 году предупредили ученые НАСА.

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