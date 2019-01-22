Ученые разрабатывают план уничтожения опасного астероида Апофис

Вероятность столкновения с Апофисом через 49 лет — 7 миллионных. Однако в случае падения космического тела последствия могут быть ужасными.
Ученые предлагают как можно скорее изменить траекторию небесного тела.
«Если орбиту астероида Апофис менять до сближения 2029 года, то это можно сделать сравнительно небольшими техническими средствами», — считает Леонид Соколов, профессор кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета.
Астероид Апофис обнаружили в 2004 году. Его размер — 325 метров.
Ранее о возможности столкновения с астероидом в 2068 году предупредили ученые НАСА.