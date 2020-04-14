Ученые создали модель жителя «древнего Новосибирска»

Ученые сделали реконструкцию лиц по мужскому и женскому черепам жителей старинного поселения, которое существовало до Новосибирска, сообщает НДН.инфо .

Речь идет о поселении Кривощеково, которое существовало на левом берегу Оби, пояснил сотрудник института археологии и этнографии СО РАН Сергей Колонцов.

Прототипом послужили два черепа, найденные в захоронениях, где в современном Новосибирске находятся Горский жилмассив и пляж «Наутилус».

В ходе реконструкции на 3D-модель черепов наложили мягкие ткани, а затем из полученных образцов сделали гипсовые копии. Модели лиц планировали показать в музее в марте, но выставку пришлось отложить до июня.

Первичная обработка скелетов показала, что кривощековцы часто умирали от травм — множественные переломы костей и черепов.

Колонцов отметил, что останки тщательно проанализируют антропологи, только после этого можно рассуждать об этническом составе населения Кривощеково.

Раскопки в зоне бывшего поселения провели для того, чтобы освободить место для четвертого моста через Обь. Планируется, что в будущем там появится какой-либо мемориальный объект, который будет напоминать новосибирцам о предшественниках.