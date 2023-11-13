Ученые создали рой роботов с поведением пчел

Так, специалисты спроектировали и изготовили 35 килоботов. У них есть маленькие ноги, светодиодные фонари и приемник инфракрасного света.
Каждому такому боту поручили найти потенциальное место гнездования колонии. Отмечается, что поведение учение смоделировали по образцу пчел-разведчиков.
Когда разведчик замечает ульи — исполняет танец, в котором содержится информация о расстоянии и направлении, а также о запасах пищи.
Эксперимент говорит о том, что такие боты могут участвовать в поисково-спасательные миссии или отслеживать аномалии в теле пациента.
Ранее сообщалось, что алтайский травматолог рассказал о том, как не стать жертвой гололеда.