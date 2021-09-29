Ученые сравнили уровень микропластика в снегах Алтая, Альп и Гималаев

Ученые Института водных и экологических проблем СО РАН в Барнауле разработали и первыми в России внедрили методику определения микропластика в различных средах. Так у них получилось определить, что уровень микропластика в атмосфере над Барнаулом в пять раз меньше, чем в Париже и Гамбурге.

Исследователи научились определять количество микропластика (частицы или волокна пластика размером менее 5 мм) в воздухе, атмосферных осадках, снежном покрове и в воде.

Итоги исследования ученые представили на прошедшем с 21 по 26 сентября в Барнауле в рамках Года науки и технологий Международном форуме «БИОТЕХНОЛОГИИ: наука, образование, индустрия», передает пресс-служба института.

Как оказалось, в Тигирекском, Катунском и Алтайском заповедниках, а также туристически привлекательных территориях Алтая количество частиц и волокон микропластика в снежном покрове не превышает 40 шт/л, что в среднем сопоставимо с результатами для Гималаев (22−30 шт/л) и почти в пять раз меньше, чем в снежном покрове Швейцарских Альп (190 шт/л).

«Определенные потоки атмосферного поступления микропластика в зимний период в Барнауле и его окрестностях в среднем в 2−5 раза меньше, чем в крупнейших городах Европы, например, в Париже и Гамбурге», — рассказала сотрудник Центра коллективного пользования микроскопии и рентгеновской спектроскопии ИВЭП СО РАН, кандидат географических наук Наталья Малыгина.

Ученые продолжают полевые и лабораторные работы по данной тематике в бассейне системы Телецкого озера в условиях современных климатических и антропогенных вызовов.

Ранее томские ученые выяснили, что в пищеводах рыб из Оби больше микропластика, чем в Мичигане, а шотландские деятели науки пришли к выводу, что с каждым приемом пищи человек проглатывает более 100 таких частиц.