Ученые выяснили, что в пищеводах рыб из Оби больше микропластика, чем в Мичигане

Исследования показали, что в пищевом тракте ельца из Оби микропластика больше, чем в других известных пресноводных водоемах, например, озере Мичиган и Амазонке, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Томского госуниверситета.
До этого подобные исследования на Оби не проводились.
«В каждой особи оказались даже не десятки, а сотни микрочастиц синтетических материалов. Это значительно больше, чем концентрация микропластика в ихтиофауне пресноводных рек, таких как Амазонка и крупные притоки озера Мичиган, обследованных ранее зарубежными учеными», — говорят ученые.
Исследования будут продолжать.
Известно, что микропластик не отсеивается очистными сооружениями, впитывает все, что находится в воде, в том числе токсичные вещества. Организмы-фильтраторы — моллюски, молодь рыб — накапливают его, с ними микропластик попадает в пищу человека и может оказывать токсичное влияние.
Ранее Министерство природы РФ представило ежегодный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в РФ». В нем названа десятка самых грязных рек России. Великая сибирская река Обь заняла в антирейтинге первое место.