Ученые «Вектора» установили, что с вирусами может справиться гриб-чага

Ученые пришли к выводу, что такие грибы, как белый навозник или опенок зимний, обладают перспективными штаммами в отношении таких заболеваний, как ВИЧ, вирусный герпес, различного рода гриппов, оспы и т.д.
Но наиболее мощным природным орудием против заболеваний стал березовый гриб, более известный как гриб-чага. Его свойства давно используются в народной медицине и целительстве.
«Экстракт березового гриба подавлял все исследованные вирусы», — отметили в «Векторе».
Однако пока ничего не сказано о возможном влиянии гриба-чаги на Covid-19. Поэтому новосибирские ученые продолжат исследования.