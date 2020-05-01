Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 мая 16°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Ученые «Вектора» установили, что с вирусами может справиться гриб-чага

Специалисты федерального центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» установили, что высоким противовирусным эффектом обладают сибирские грибы. Для этого новосибирские ученые исследовали более 500 образцов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на журнал Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».

Березы. Россия.
Березы. Россия.
СС0

Ученые пришли к выводу, что такие грибы, как белый навозник или опенок зимний, обладают перспективными штаммами в отношении таких заболеваний, как ВИЧ, вирусный герпес, различного рода гриппов, оспы и т.д.

Но наиболее мощным природным орудием против заболеваний стал березовый гриб, более известный как гриб-чага. Его свойства давно используются в народной медицине и целительстве.

«Экстракт березового гриба подавлял все исследованные вирусы», — отметили в «Векторе».

Однако пока ничего не сказано о возможном влиянии гриба-чаги на Covid-19. Поэтому новосибирские ученые продолжат исследования.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость