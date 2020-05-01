Ученые «Вектора» установили, что с вирусами может справиться гриб-чага

Специалисты федерального центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» установили, что высоким противовирусным эффектом обладают сибирские грибы. Для этого новосибирские ученые исследовали более 500 образцов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на журнал Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».

Ученые пришли к выводу, что такие грибы, как белый навозник или опенок зимний, обладают перспективными штаммами в отношении таких заболеваний, как ВИЧ, вирусный герпес, различного рода гриппов, оспы и т.д.

Но наиболее мощным природным орудием против заболеваний стал березовый гриб, более известный как гриб-чага. Его свойства давно используются в народной медицине и целительстве.

«Экстракт березового гриба подавлял все исследованные вирусы», — отметили в «Векторе».

Однако пока ничего не сказано о возможном влиянии гриба-чаги на Covid-19. Поэтому новосибирские ученые продолжат исследования.