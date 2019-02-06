Ученые выяснили, что женский мозг стареет медленнее, чем мужской

Женский мозг стареет примерно на четыре года медленнее, чем мужской. К такому выводу пришла группа американских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Guardian, пишет ТАСС .

В эксперименте приняли участие более 200 человек (121 женщина и 84 мужчины) в возрасте от 20 до 82 лет. Специалисты из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе проанализировали данные, полученные в результате проведения позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

Для того, чтобы выявить, как различается скорость метаболизма мозга у представителей различных полов, ученые использовали специальный компьютерный алгоритм, который устанавливал возраст участников, основываясь на данных о метаболических процессах мозга.

Результаты показали, что в среднем женский мозг был на 3,8 лет моложе фактического возраста участниц исследования, в то время как мозг представителей сильного пола был на 2,4 года старше. Специалисты также обнаружили, что подобные различия в возрасте мозга наблюдались не только у пожилых, но и у 20-летних участников.

«С возрастом метаболизм мозга меняется, но мы заметили, что значительная часть этих изменений сводится к половым различиям, — отметил нейробиолог из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе Маркус Райхл. — Если вы посмотрите, как метаболизм мозга предсказывает возраст человека, то женщины выглядят примерно на 4 года моложе, чем они есть на самом деле», — добавил он.

Профессор Ману Гоял объяснил: дело не в том, что мужской мозг стареет быстрее, он начинают взрослеть примерно на три года позже женского, и эта тенденция сохраняется в течение всей жизни. По его словам, результаты эксперимента свидетельствуют о том, что женщины с годами не испытывают сильного снижения когнитивных способностей, им легче, чем мужчинам, осваивать новые навыки, заниматься творчеством или получать новую профессию.