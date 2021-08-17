Ученые выяснили, что злые пчелы производят самый качественный яд

Австралийские ученые провели необычный эксперимент. Они «нервировали» пчел и изучали свойства яда, который они производят. Выяснилось, что его состав меняется в зависимости от «настроения» насекомых. О результатах научного эксперимента рассказали на сайте National Geographic Россия.

Яд пчел ценится в медицине и кулинарии. Он используется на протяжении тысячелетий, но ученые только сейчас решили детально исследовать секрет ядовитых желез жалящего аппарата этих насекомых. В частности, лишь недавно стало известно, что яд медоносной пчелы является мощным средством против рака груди.

На этот раз ученые из университета Кэртина в Перте взялись за изучение терапевтических свойств яда при лечении дегенеративных и инфекционных заболеваний. Биологи поставили себе задачу проверить белковый и пептидный состав секрета.

Пчелы. СС0

В исследовании участвовали представители подвида западной медоносной пчелы (Apis mellifera). Ученые выяснили, что чем больше белков содержится в яде, тем выше его качество и, соответственно, эффективность.

Пробы брали у 25 пчелиных семей (21 января по 6 марта 2020 года) на пяти участках в эвкалиптовых лесах Юго-Западной Австралии.

В рамках эксперимента на несколько ульев установили «электростимулирующие устройства». На них подавался ток под напряжением 16,8 вольт. Для пчел это было безопасно, но вызывало вполне объяснимое раздражение. Они даже пытались жалить поверхность.

Пасека , пчелы. Фото из открытых источников.

Состав яда был детально изучен. Оказалось, что секрет «разъяренной пчелы», вынужденной «обороняться» от непонятного врага, отличается более разнообразным белковым составом.

Кстати, «настроение» пчел — не единственный фактор. Одним из важнейших стала температура. Чем она выше, тем беднее становился состав секрета. Ученые выяснили, что оптимальным является диапазон от +33 до +36 градусов.

Полученные специалистами данные будут полезны не только для человека, но и самих пчел. Портал National Geographic напомнил, что численность полезных насекомых на планете Земля уменьшается день ото дня.