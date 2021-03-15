Ученые выяснили, как за 2,5 тысячи лет не потерял яркость древнейший алтайский ковер

Исследователи из университета Фридриха-Александра Эрлангена-Нюрнберга выяснили, как самый старый в мире тканый ковер из овечьей шерсти не потерял краски за 2,5 тыс. лет, сообщают «Новости Сибирской науки».

Ковер нашли в 1947 году в «замерзшем» погребении пазырыкского кургана в Восточном Алтае. Сотканный более двух тысячелетий назад, он до сих пор не потерял яркость.

По традиционному способу изготовления анатолийских ковров, овечью шерсть перед покраской помещали в закваску на пшеничных отрубях, что способствовало росту плесневого грибка Geotrichum candidum.

Примерно через три недели проницаемость ворса для пигментов увеличивалась.

Распределение пигментов визуализировали по поперечному сечению шерстинок с помощью метода рентгенофлуоресцентной микроскопии.

Ученые исследовали красные шерстяные волокна пазырыкского ковра, которые по всем признакам содержали пигмент «красный турецкий», который получают из корней растения марены красильной и алюмокалиевых квасцов.

Сравнив флуоресцентные изображения распределения алюминия в образцах шерсти и в волокнах турецкого ковра XVIII века, ученые пришли к выводу, что пазырыкский ковер был изготовлен из шерсти, подвергнутой перед окрашиванием ферментации.

Это говорит о том, что способ, обеспечивающий уникальную долговечность цветов восточных ковров, появился очень давно.

Добавим, что уникальный ковер хранится в Эрмитаже.

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