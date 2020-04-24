Ученые выяснили, какая среда некомфортна для Covid-19

Американские ученые установили, что коронавирус COVID-19 менее устойчив в теплом и влажном климате, нежели в сухом и холодном, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«День ото дня мы все больше узнаем об этом противнике. Ученые из нашего министерства внутренней безопасности представили доклад, в котором говорится о том, как вирус ведет себя при разных температурах, климате, поверхностях», — заявил он на брифинге.

«Исследования показали, что вирус лучше выживает в холодной и сухой среде и хуже — в теплой и влажной», — цитирует американского лидера « ».

Период полураспада «короны»

Так, согласно информации ученого из МВБ Билла Брайанта, период полураспада вируса в капельке слюны на поверхности при температуре 21−23 градуса по Цельсию, влажности 20% и при отсутствии солнца составит 18 часов, а в тех же условиях, но при влажности 80% — 6 часов. При температуре 35 градусов по Цельсию и влажности 80% он ускорится до 1 часа, а при температуре 21−23 градуса, влажности 80% и в летнее время — до 2 минут.

Если же говорить о ситуации, когда он находится в воздухе на частицах аэрозоля, то при температуре 21−23 градуса, влажности 20% и без солнца период полураспада составит порядка 60 минут, а с теми же условиями, но в солнечную погоду летом — примерно 1,5 минуты.

Пандемия. Коронавирус. unsplash.com.

Результаты подобных исследований позволят властям штатов грамотнее планировать поэтапное возвращение к нормальной жизни после отмены ограничительных мер по борьбе против коронавируса Covid-19, отметил вице-президент США Майк Пенс.

Показатель смертности в России

Показатель смертности от коронавируса в России составляет менее 1%, сообщил на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса министр здравоохранения Михаил Мурашко.

При этом, по словам министра, общий показатель смертности в России сейчас на 4,5% ниже прошлогоднего показателя.