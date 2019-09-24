Ученые выяснили, почему забываются сны

Японские ученые установили, каким образом работает механизм забывания снов, и что из ярких ночных «картинок» остаются в памяти человека.

Опыты на мышах показали, что нейроны меланина — концентрирующего гормона (MCH), отвечающего за аппетит и участвующего в регуляции фазы быстрого сна — активно помогают мозгу забыть неважную информацию, сообщает Science.

Это открытие помогло исследователям узнать, почему сны забываются.

Выяснилось, что у человека сновидения появляются во время фазы быстрого сна. В этот момент клетки МСН находятся в активном состоянии, что и не позволяет хранить сновидения в гиппокампе, пишет news.ru.

Гиппокамп — часть системы головного мозга. Участвует в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти (то есть перехода кратковременной памяти в долговременную), пространственной памяти необходимой для навигации.

Для более глубокого и качественного засыпания перед сном не употреблять спиртное и напитки, содержащие кофеин, придерживаться четкого режима сна, не браться за сложные задачи и не пользоваться планшетом, компьютером или смартфоном.