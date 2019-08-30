Ученые впервые исследовали корабль-призрак, затонувший в XIX веке

Археологи из организации Parks Canada поделились первыми результатами исследования, которое они провели внутри затонувшего в канадской Арктике в XIX веке корабля «Террор».

Британские судна «Террор» и «Эребус» бесследно исчезли во время экспедиции Франклина в 1845—1847.

Долгое время считалось, что корабли потерпели крушение. В 2016 году они были найдены на дне канадского залива Куин-Мод в целости. Судьба 129 членов экипажа остается неизвестной.

Археологи с помощью беспилотника впервые смогли попасть внутрь «Террора». Они детально изучили 20 помещений (почти 90% нижней палубы).

Полученные изображения дали понять, что благодаря холоду и отсутствию солнечного света корабль отлично сохранился, а потому есть большая вероятность найти карты, журналы и дневники, которые помогут узнать, что произошло с экспедицией, пишет The Guardian.

Археологи приступили к изучению второго судна «Эребус», затонувшего рядом с «Террором», пишет mail.ru. Они планируют завершить исследования до наступления холодов.

«Титаник»

Ранее Дайверы сняли ужасающее видео на дне океана — компания Triton Submarines опубликовала в Facebook видео пилотируемого погружения к «Титанику» — первого за 14 лет. Коррозия и микроорганизмы сильно повредили корпус корабля и ученые уверены, что он продолжит разрушаться.

Алтайская находка

Также появились эпичные фотографии «телецкого Титаника», лежащего на дне озера в Республике Алтай.

Теплоход «Ирбис» на дне Телецкого озера , Татьяна Клименко. Роман ВоробьевТатьяна Клименко. www.altzapoved.ru/

Ученые отмечают, что судно все еще находится в неплохом состоянии, кое-где сохранилась краска, имеются целые иллюминаторы, хоть иногда и с трещинами.

«Ирбис» затонул в Телецком озере в 1993 году. Предназначался он для буксировки малых судов, перевозки в трюмах 10−15 тонн груза, перевозка до 12 пассажиров.