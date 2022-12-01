Ученый и внук Корнея Чуковского умер на 90 году жизни

Николай Чуковский скончался в квартире на юго-западе Москвы.
Спортивный комментатор Анна Дмитриева, супруга брата Николая Чуковского рассказала ТАСС, что ученый долгое время болел.
Николай Чуковский родился 25 февраля 1933 года. Он окончил Московский энергетический институт. В течение многих лет был начальником сектора спутниковой оптической связи НИИ «Радиоэлектроника и лазерная техника» МГТУ имени Баумана.
За годы своей карьеры Николай Чуковский написал около 60 научных работ.
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