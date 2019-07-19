Ученый объяснил причину возникновения частых ливней

Сильные ливни пришли на смену дождям низкой и средней интенсивности из-за глобального потепления, сообщают РИА Новости. К такому выводу пришел ведущий сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

«Это уже происходит и сейчас зафиксировано. На смену, если так можно сказать, „грибным“, легким дождичкам приходят ливневые дожди. Ситуация характерна для всех территорий России. Общее количество осадков незначительно увеличивается за счет летних осадков, но осадки выпадают более интенсивно», — отмечает Киселев.

Отмечается, что увеличение температуры поверхности земли приводит к более интенсивному испарению влаги с ее поверхности, а когда влага накапливается в облаках, происходит ливень. Однако в среднем годовое количество осадков увеличилось незначительно — на 2,2%.

Ранее климатолог Александр Чернокульский заявлял, что в ближайшие пять лет в некоторых регионах страны может установиться аномально жаркая погода.