4 августа
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Жизнь

Училась на летчицу, а стала «королевой». Как девушка из Бийска обыгрывала мужчин в шахматы на 10-ти досках одновременно

Анастасию Назаренко называли королевой шахмат в Алтайском крае. Altapress.ru рассказывает, как эта удивительная женщина отучилась на летчицу, совместила работу библиотекаря с фотографией, живописью и конечно же — шахматами.

Шахматы.
Шахматы.
ru.wikipedia.org
  • Анастасия Назаренко 18 раз становилась чемпионкой Алтайского края по шахматам и многократно — призером всероссийских турниров. Слава шахматистки гремела с 1950-х по 1970-е, но ее рекорд не побит до сих пор.

  • Назаренко проводила сеансы одновременной игры на 8-10 досках, где соперниками в основном были мужчины-шахматисты, которым она практически никогда не оставляла шанса на победу.

Анастасия Назаренко.
Анастасия Назаренко.
vk.com/kraevedaltay

  • При этом основным местом работы Анастасии Назаренко была библиотека при Доме учителя в Бийске. Там она заведовала более 20 лет.

  • В юности Назаренко мечтала стать летчицей, и даже окончила курсы по подготовке летчиков-наблюдателей на самолете У-2 в новосибирском аэроклубе Осоавиахима. Но по семейным обстоятельствам ей пришлось переехать из Новосибирска в Бийск, а с мечтой о небе — расстаться.

Шахматные фигуры.
Шахматные фигуры.
ru.wikipedia.org

  • Отдушиной для спортсменки стали шахматы. Назаренко успешно выступала в сборных мужских командах и в личном зачете среди мужчин. Такую исключительную возможность ей давали судейские коллегии.

  • Анастасия Назаренко выполнила норматив КМС по шахматам и могла стать мастером спорта, но так и не стала.

  • В октябре 2007 года мастер спорта СССР по туризму Виктор Бурдин пригласил Анастасию Назаренко на открытие музея спортивно-туристской славы. К тому моменту спортсменка уже неважно себя чувствовала, но от приглашения не отказалась. К сожалению, это была их последняя встреча: вскоре лучшей шахматистки своего времени не стало.\

  • Помимо шахмат Анастасия Назаренко увлекалась живописью, волейболом, баскетболом, лыжами, легкой атлетикой, мотогонками, туризмом и на профессиональном уровне — фотографией.

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