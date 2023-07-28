Родился в Китае, работал автослесарем и "вырастил" алтайский дизайн. Что мы знаем о Раменском, который всегда возвращался в Барнаул

В 1930-е годы семья художника переехала на Алтай в село Повалиха, а затем — в Озерки. В 1937 году отца Владимира раменского арестовал НКВД. Вскоре его не стало. Тогда забота о большой семье, где было семеро детей, легла на его мать, Евгению Высотину. Будущему художнику тогда было всего 9 лет.