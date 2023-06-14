Сибирский дизайн и частные коллекции экс-президентов США. Чем известно Новоалтайское художественное училище и его выпускники

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Открыть училище в Новоалтайске предложили 28 мая 1971 года, и уже 1 сентября там начались занятия.
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Один из основателей Новоалтайского художественного училища, Владимир Раменский, открыл там кафедру дизайна, а в 2000 году подготовил к изданию одно из первых в Сибири учебных пособий по этому направлению — «Основы шрифтовой графики».
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Один из самых авторитетных преподавателей Сибири, Борис Босько, дважды был директором художественного училища. В 2002 году по его инициативе в Новоалтайске открыли Детскую художественную школу. Работы художника хранятся в частных коллекциях Финляндии и Японии.
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Училище ежегодно проводит до 50 выставок на площадках Барнаула, Новоалтайска, а также других городов и сел Алтайского края.
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Среди известных выпускников художественного училища — Владимир Каминский, который выставлялся в США, Николай Мингалеев, чьи работы показывали в Канаде, Валерий Октябрь — часть его картин находится в частных коллекциях за рубежом. Так, среди владельцев работ Валерия Октября — семьи экс-президентов США Рональда Рейгана и Джорджа Буша.