14 июня
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День в истории

Сибирский дизайн и частные коллекции экс-президентов США. Чем известно Новоалтайское художественное училище и его выпускники

14 июня 1971 года было основано Новоалтайское художественное училище. Altapress.ru рассказывает, каких его выпускников признали не только в России, но и за рубежом, и показывает, какие картины они пишут.

Открытие выставки Владимира Раменского, 1977 год.
Открытие выставки Владимира Раменского, 1977 год.
culture22.ru

  • Открыть училище в Новоалтайске предложили 28 мая 1971 года, и уже 1 сентября там начались занятия.

  • Один из основателей Новоалтайского художественного училища, Владимир Раменский, открыл там кафедру дизайна, а в 2000 году подготовил к изданию одно из первых в Сибири учебных пособий по этому направлению — «Основы шрифтовой графики».

Новоалтайское государственное художественное училище.
Новоалтайское государственное художественное училище.
Новоалтайское государственное художественное училище.
Новоалтайское государственное художественное училище.
Новоалтайское государственное художественное училище.
Новоалтайское государственное художественное училище.

  • Один из самых авторитетных преподавателей Сибири, Борис Босько, дважды был директором художественного училища. В 2002 году по его инициативе в Новоалтайске открыли Детскую художественную школу. Работы художника хранятся в частных коллекциях Финляндии и Японии.

  • Училище ежегодно проводит до 50 выставок на площадках Барнаула, Новоалтайска, а также других городов и сел Алтайского края.

  • Среди известных выпускников художественного училища — Владимир Каминский, который выставлялся в США, Николай Мингалеев, чьи работы показывали в Канаде, Валерий Октябрь — часть его картин находится в частных коллекциях за рубежом. Так, среди владельцев работ Валерия Октября — семьи экс-президентов США Рональда Рейгана и Джорджа Буша.

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