Учить молодые семьи быть родителями предложили в Госдуме

Российские молодые семьи нужно готовить к тому, чтобы стать родителями, однако это будет бесполезно без образцов для подражания, заявила руководитель комитета Государственной думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, пишет URA.RU .

«Готовить к тому, чтобы наши молодые люди стали добросовестными родителями, конечно, нужно. Но это теоретическая подготовка. Должны быть еще и образцы для подражания, которые были бы не лицемерными, не имитацией этих образцов. Действительно, те самые крепкие семьи, примеру которых хотелось бы следовать», — рассказала Останина.

Молодым семьям нужны образы, которым бы они доверяли, отметила она.

«Если это человек, которого не знают, к которому нет доверия, то он не станет тем самым, за кем пошла бы эта самая молодежь и следовала бы его советам. Иначе это насмешка над самим предметом», — цитирует депутата Газета.Ru.

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