13 февраля
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Жизнь

Подмосковные волонтеры помогли многодетной семье на Алтае купить ноутбук, одежду и защиту для карате

Волонтеры из подмосковного Подольска сообщили в своей группе во «ВКонтакте» об очередной помощи многодетной неполной семье из Алтайского края.

Ноутбук.
Ноутбук.
СС0

В группе отметили, что в Подмосковье множество приезжих, у которых в регионах остаются корни: мамы, бабушки, родня, друзья и не только.

«Вот и у нашего волонтера Ольги Есиной на Алтае остались друзья, которым время от времени нужна помощь. Это замечательная многодетная семья Ишковых, состоящая из четырех мальчишек и мамы», — говорится в сообщении.

Волонтеры подчеркнули, что уже помогали семье, например, собрали детей в школу, нашли им спортивную форму и защиту для занятий карате.

«На этот раз мама Наталья обратилась с просьбой о несбыточной мечте всей семьи. Старший сын поступил в профильный класс по математике/информатике, и ему просто необходим ноутбук для выполнения заданий (чтобы можно было его носить в школу). Зарплаты в 15 тысяч рублей и 2−4 тысячи помощи от государства на пятерых катастрофически не хватает, тем более скопить сумму в 20−30 тысяч. Нашими волонтерами была распространена информация о срочном сборе средств и… к нашему удивлению, очень многие сразу откликнулись!» — отметили в движении «Милосердие — Подольск».

Менее чем за неделю собрали 31 тыс. рублей, деньги отправили жительнице Алтая. В течение двух дней семья прислала отчет о покупке и слова благодарности.

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