Почасовая забота. Как в Алтайском крае работают службы сиделок и почему бабушки с дедушками капризничают

Наши спикеры называют патронажный бизнес вечным. Ведь что бы ни произошло в мире (например, пандемия) всегда нужны те, кто может ухаживать за тяжелобольными. Altapress.ru выяснил, какой отбор проходят бывшие медики и воспитатели, чтобы стать сиделками, и сколько часов в день нужно трудиться, чтобы заработать не эмоциональное выгорание, а деньги на жизнь.

Краткое содержание

Врач и бизнесмен

До 2012 года Лев Левин работал хирургом в одной из барнаульских больниц. И часто замечал, что пациентам не хватает квалифицированного ухода.

«Задача медсестер — оказывать медпомощь. А родственники и так загружены. У них работа, семья. Вот и получается, что пациенты остаются без должного внимания», — рассказывает собеседник.

Тогда он решил уйти из врачевательства в предпринимательство. Пришлось менять не только род деятельности, но и склад ума.

Медицина. Хирургия. ССО.

Лев Левин,

руководитель патронажной службы «Забота»:

Конечно, на этапе основания компании медицинские знания мне очень помогли. И помогают до сих пор. Но в плане каких-то бизнесовых и экономических навыков мне пришлось сложно. Консультировался с другими предпринимателями, своими знакомыми-экономистами, чтобы понять, что к чему.

Так, в 2013 году появилась патронажная служба, услуги которой объединяются одним словом — забота. Поскольку квалифицированные специалисты — главный ресурс таких организаций, подобрать персонал — задача трудоемкая.

Мужчина объясняет, что критериев выбора много. Но самый важный — «чтобы человек хороший был». Нередко по итогам собеседования из десяти соискателей подходят только два.

Патронажная служба «Забота». Лев Левин ( слева). Предоставлено altapress.ru.

Лев Левин,

руководитель патронажной службы «Забота»:

По сей день я так же продолжаю подбирать персонал. Обязательно узнаю, есть ли у кандидата опыт ухода за больными, какие именно были подопечные. Акцентирую внимание на прошлом. По нему можно понять, насколько человек обязательный. Сиделка — это ведь такая работа, на которой ты не можешь позвонить за час до начала заказа и сказать: «Я сегодня не могу». Больной ждет.

Обязанности сиделки по договору: проводить гигиенические процедуры;

менять постельное и нательное белье;

переворачивать не реже , чем раз в два часа , чтобы избежать возникновения пролежней;

чем раз в два часа чтобы избежать возникновения пролежней; ходить за продуктами и готовить еду;

кормить;

мыть посуду;

проводить влажную уборку помещения , в котором живет подопечный;

в котором живет подопечный; контролировать прием лекарств;

вызывать врача на дом или сопровождать в поликлинику.

Пенсия , старушка. CC0

«Психологическая мозоль» и ее последствия

Однако все вышеперечисленное, по мнению эксперта, только часть задач настоящей сиделки. Огромное место в ее работе занимает общение с пожилыми и оказание им не только физической, но и моральной поддержки.

Спикер считает: «Чтобы заниматься таким трудом, должна быть психологическая мозоль». Натирают ее себе часто медики, однако это «повреждение» не всегда гарантирует идеальную работу.

Лев Левин,

руководитель патронажной службы «Забота»:

Медсестра выполняет лечебные манипуляции, а санитарка — гигиенические. А для человека, который прикован к постели и находится вне социума, важен еще и душевный подход. Поэтому медицинские навыки у персонала приветствуются, но наряду с этим важно понимать, что психологическое состояние больного зависит от эмпатии сиделки. Зачастую человек без профильного образования ухаживает не хуже, чем медик.

Пожилой человек. Старость. unsplash.com.

По опыту Левина, в патронаж приходят люди, которым уже приходилось помогать тяжелобольному родственнику. А позже решили, что этими навыками можно зарабатывать на жизнь.

Некоторые просто не смогли удержать в себе моральные силы и решили отдавать их другим.

Марина Чайковская,

сиделка патронажной службы «Забота»:

Я очень эмпатичный человек. Только обычно люди воспринимают это качество как слабость. В работе сиделки все наоборот. У меня с силой духа все в порядке, даже в избытке, вот и решила ее куда-то направить. Хотя, трудностей все равно хватает. Дедушки и бабушки бывают очень капризными, и это мешает понять, что их реально беспокоит. Искать логику бесполезно. Это выматывает эмоционально. Бывает, пытаешься разговорить человека и вот он, наконец, улыбается. А потом умирает, и, оказывается, это была последняя улыбка в его жизни. Наблюдая за всем этим, часто испытываешь апатию, потерю интереса к жизни. Тогда помогает восстановиться отдых, времяпровождение с близкими.

Пожилой человек. Старость. Таблетки. unsplash.com.

Еще один любопытный факт — мужчины на такой работе не задерживаются. «Устраиваются редко — увольняются быстро. Да и общество у нас не привыкло к сиделкам сильного пола», — констатирует Лев. А вот дамы за 50 отлично годятся на эту роль.

«Женщины приходят, когда у них уже не стоит вопрос карьеры, поэтому не страшно уходить с прежней работы», — говорит собеседник.

Новоиспеченную помощницу обучают азам грамотного взаимодействия с подопечными.

Пенсия. Пожилая женщина. СС0

Лев Левин,

руководитель патронажной службы «Забота»:

Тут много тонкостей. Например, чтобы поменять постельное белье, больного ни в коем случае не стоит поднимать. Это вопрос безопасности как пациента, так и сиделки. Нужно подопечного поворачивать туда-сюда. А тех, кто уже не может сам дойти до ванной, стоит протирать специальными салфетками. Хотя в любом случае патронаж — тяжелый физический труд. И сиделку нужно подбирать примерно такой же комплекции, что и сам пожилой человек.

Непросто бывает и найти подход к больному.

Пожилая женщина , пенсия. СС0

Лев Левин,

руководитель патронажной службы «Забота»:

Немало историй, когда на новую заявку приходит сиделка, которую хвалят все заказчики. И тут начинается. Клиент жалуется, капризничает. То не так, это не эдак. Обычно оказывается, что пенсионер таким способом привлекает к себе внимание. Например, хочет, чтобы за ним ухаживал сын или дочь. А не другой человек. Вообще, несовпадение сиделки и подопечного можно сравнить с отношениями мужчины и женщины. Если не складывается, надо уходить. И ничего не терпеть.

Бабушка , смартфон и деньги

Как правило, за услугами обращаются родственники. Причины банальны: абсолютная занятость и отсутствие опыта в уходе. Особенно это касается лежачих больных. Еще одна масштабная категория заказчиков — дети, которые живут очень далеко от своих пожилых родителей.

Пенсия , старость. Михаил Хаустов

Лев Левин,

руководитель патронажной службы «Забота»

Сами подопечные, как мы выясняем, часто даже не знают о том, что в наше время можно нанять сиделку. Бабушки со смартфоном не дружат. Важно понимать, что для сиделки уход — это просто работа, а для родственника — огромный кусок жизни, который нужно оторвать и посвятить близкому. На такое не каждый способен. Но бывают и обратные случаи, когда люди на предложение нанять специалиста отвечают: «Да чтобы я свою маму в чужие руки отдал, вы что!»

Но часто у клиентов патронажных организаций нет другого выбора.

Старость. CCO.

Вадим Тихий,

клиент патронажной службы «Забота»:

В 2017 году у моей мамы случился тяжелый инсульт. Одна сторона тела с тех пор не работает. Мама оказалась прикованной к постели. Она не может выполнять бытовые задачи, ходит в туалет под себя. При этом интеллект в порядке. Службу «Забота» нашел в интернете. Мама, конечно, поначалу была не в восторге от того, что кто-то придет за ней ухаживать. Но я объяснил, что мне нужно зарабатывать деньги, и я просто не могу быть с ней все время. Говорил: «Если можешь, иди, готовь, иди в туалет». Она: «Не могу». Ну вот, раз не может, то помощница — это единственный выход. Сиделки работают сутками. Я очень доволен их услугами, менеджеры контролируют работу персонала. Если кто-то подводит, с ним разбираются. За все годы у нас был только один непредвиденный случай. Сиделку увезли на «скорой» днем, а замену нашли только вечером. Что касается цен, я бы сказал, что для Барнаула они достаточно высокие. Не каждый потянет. Но, с другой стороны, и труд не из легких.

Пожилая женщина , пенсия , ключи. СС0

С теми, кто все-таки обратился к профи, в компании заключают договор.

График работы выстраивают согласно потребностям больного и возможностям его семьи. В том числе финансовым.

Лев Левин,

руководитель патронажной службы «Забота»:

Одним клиентам нужно, чтобы сиделка приходила на час утром и на час вечером. Допустим, чтобы покормить, переодеть, дать лекарства. В остальное время родные сами справляются. А другим необходимо, чтобы сиделка была в доме восемь часов или даже сутки. Каждая ситуация индивидуальна.

Пожилая женщина , пенсия. СС0

Правда, в плане ценообразования такой социально важный бизнес не слишком отличается от любого другого. Тут тоже действует правило «оптом дешевле».

Лев Левин,

руководитель патронажной службы «Забота»:

В нашей организации оплата почасовая. Чем больше часов брать, тем дешевле будет в итоге стоимость одного. Сумма варьируется от 70 до 250 рублей за час.

Коронавирусные коррективы

Собеседник рассказывает, что когда началась пандемия, спрос на услуги сиделок резко снизился.

Коронавирус. Пандемия. CC0

Спикер связывает это с тем, что на какое-то время люди остались дома. А значит, получили время и возможность для того, чтобы самостоятельно заботиться о своем родственнике.

Позже, когда многие вернулись на рабочие места, потребность в помощницах снова появилась. Только вот правила нахождения сиделки в доме стали в разы строже.

Лев Левин,

руководитель патронажной службы «Забота»:

Сначала заказчики требовали с сотрудниц ПЦР-тест, потом — сертификат о вакцинации. Разумеется, все исполняем, так как речь идет о безопасности тяжелобольных и пожилых людей, которые легко подхватывают инфекции. Помимо этого, маски, перчатки, сменная одежда и своя посуда также стали необходимостью.

Пандемия. Коронавирус. СС0

Вестник оптимизма

Бийчанка Елена Анистенкова проработала на муниципальной службе больше двадцати лет, прежде чем прийти к социальному предпринимательству. Подтолкнула к повороту в жизни как раз личная история.

Елена Анистенкова,

руководитель центра социального обслуживания «Близкие люди»:

Когда моя мама сильно заболела, я стала искать сиделку для нее в Барнауле. Но качество услуг не устраивало.

Тогда женщина решила эту проблему сама. И в 2019 году стала совладельцем франшизы центра социального обслуживания «Близкие люди».

Елена Анистенкова. Предоставлено altapress.ru.

Елена Анистенкова,

руководитель центра социального обслуживания «Близкие люди»:

В нашей сфере не хватает технологий. При этом нужно учитывать много параметров: заказчики, подчиненные и многое другое. Поэтому у нас автоматизирован весь документооборот. На сайте у каждого клиента есть личный кабинет. В нем можно рассчитать стоимость услуг и посмотреть остаток по счету. Также есть информация о выполненных выходах к конкретному подопечному и онлайн-дневник его состояния.

По словам собеседницы, такая система очень выручает не только работников центра, но и иногородних заказчиков. Предприниматель отмечает, что их немало.

Пожилой человек. Старость. unsplash.com.

Елена Бакланова,

клиент центра социального обслуживания «Близкие люди»:

Я живу в Новосибирске, а родные в Бийске. Родителям за 70 лет, а бабуле 96. И вот в 2021 году с ней стало совсем тяжело справляться. Она начала падать. Было понятно, что нужен постоянный уход и присмотр. Сначала мы обратились в соцзащиту за бесплатной сиделкой. Но она приходила только на пару часов в день, этого нам было недостаточно. Тогда мы нашли центр «Близкие люди». Первая сиделка, которую там подобрали, почему-то бабушке не понравилась. Они не нашли общий язык. Но с теми, кто был после, все сложилось. Бабушка с тех пор называет сиделок «мои помощницы». А родители, наконец, успокоились.

Центр социального обслуживания «Близкие люди». Предоставлено altapress.ru.

Работают в организации только женщины. В возрасте преимущественно от 45 до 65 лет.

Елена Анистенкова,

руководитель центра социального обслуживания «Близкие люди»:

Первый этап отбора — собеседование. В него входят тестирование и анкетирование. Если женщина его прошла, то следующий — медицинское обследование. После него многие соискатели не возвращаются.

Затем будущая сиделка проходит обучение в организации. Особое внимание уделяют психологическим нюансам работы с пенсионерами.

Елена Анистенкова,

руководитель центра социального обслуживания «Близкие люди»:

У нас существует свод правил, согласно которым с подопечными запрещается разговаривать на негативные темы. Пожилым людям нужны позитивные эмоции. Тем более что нередко сиделка — их чуть ли не единственный источник информации из внешнего мира.

Центр социального обслуживания «Близкие люди». Предоставлено altapress.ru.

Гореть или выгореть

Что касается мотивации самих соискателей, для них труд в социальном центре — достойная работа с точки зрения и заработка, и общественной миссии. Причем, вне зависимости от возраста.

Елена Анистенкова,

руководитель центра социального обслуживания «Близкие люди»:

Понятно, что женщины помоложе могут работать больше. Брать восьмичасовые или суточные заявки. А тем, кто постарше, полагаются заказы попроще — патронажные, по несколько часов в день.

Зарплата, по словам спикера, при этом устраивает и тех, и других.

Деньги. Зарплата. pexels.com

«При регулярных выходах можно получать от 15 до 30 тыс. рублей в месяц. Для Бийска это неплохие деньги. Особенно, если речь идет о прибавке к пенсии», — комментирует Елена.

Интересно, что в патронажные компании часто устраиваются бывшие (или действующие) педагоги. Они быстро находят общий язык с пожилыми людьми. Ведь не секрет, что в старости человек переживает ментальное «возвращение» в детство.

Татьяна Еремина,

сиделка центра социального обслуживания «Близкие люди»:

Я 25 лет отработала в школе, а потом стала сиделкой. Думаю, такие обязанности на себя может взять только неравнодушный человек. Нужно уметь сочувствовать. Но у этого есть и другая сторона. Иногда я ловлю себя на мысли, что буквально чувствую чужую физическую боль. Тогда бывает тяжело. Но у нас в центре есть психолог, он помогает с ним справляться.

Поддержка. Психологическая помощь. unsplash.com.

Также в эту сферу приходят все те, кто привык работать руками. Например, повара, швеи. Но без сердца все же не обойтись.

Ольга Высоцкая,

сиделка центра социального обслуживания «Близкие люди»:

Я работаю в центре с самого его основания. Сначала рассматривала просто как подработку, но потом втянулась. Глобального страха не было. Я в прошлом учитель, поэтому ничего не боюсь. Но перед первой заявкой, помню, волновалась. Однако приняли меня прекрасно. Та первая бабушка очень мне запомнилась. Дети ее жили в другом городе, а она к ним переезжать не хотела. Вообще, в начале нашей работы она была в очень тяжелом состоянии. Врачи не гарантировали, что встанет. Но постепенно пошла на поправку, начала ходить. Даже приезжала ко мне в гости, у нас сложились теплые отношения, мы были родными людьми. Когда ее не стало, мне было сложно это пережить. Смерть подопечного — самое тяжелое, что может быть в работе сиделки.

Пожилой человек. Старость. unsplash.com.

Сейчас в центре трудятся 50 человек. И набор персонала продолжается.

Елена Анистенкова,

руководитель центра социального обслуживания «Близкие люди»:

Люди увольняются по разным обстоятельствам: переезды, проблемы со здоровьем. Еще, скажу честно, многие не справляются с психологической нагрузкой.

По словам самих сиделок, единственное «лекарство» от выгорания — отдых.

Ольга Высоцкая,

сиделка центра социального обслуживания «Близкие люди»:

У меня бывали психологические перегрузки, когда я очень много на себя брала. Больше, чем могла вынести. Постоянно думала о подопечном, о его семье, о своей сменщице. А о себе — в последнюю очередь. Поняла, что если не беречься, моральное истощение неминуемо.

Центр социального обслуживания «Близкие люди». Предоставлено altapress.ru.

Стоимость услуг сиделки в центре социального обслуживания «Близкие люди»: Разовое посещение — 460 рублей.

Двухразовое посещение ( утром и вечером) — 830 рублей.

утром и вечером) — 830 рублей. Трехразовое посещение ( утром , днем и вечером) — 1,2 тыс. рублей.

утром днем и вечером) — 1,2 тыс. рублей. Сутки в больнице — 1,7 тыс. рублей.

Тяжело и нестабильно

Если ввести в строку поиска в браузере словосочетание: «сиделка Рубцовск», результат будет только один — патронажная служба «Заботливые руки». Директор организации Татьяна Бойко неохотно рассказывает.

Бедность. Пенсии. Pixabay.com

Татьяна Бойко,

директор патронажной службы «Заботливые руки»:

Я купила это учреждение в 2019 году. Прежняя хозяйка говорила мне, что в Рубцовске социальный бизнес идет сложно, но я все-таки решилась. Потому что не думала, что придется настолько тяжело. Коллектив сформировать не получается. Я даже договор ни с кем из кандидатов заключить не могу. Пару дней поработают и в рев: «Ой, как трудно!» С заказчиками не лучше. Говорят: «Двести рублей за час? А почему так дорого?!»

Без проблем тоже не обходится.

Старость. Пенсия. Пожилой человек. Открытые источники в Интернете

Татьяна Бойко,

директор патронажной службы «Заботливые руки»:

Одна сиделка проработала неделю у дедушки и ушла непонятно куда. Вместе с ключами от его квартиры, его карточкой и деньгами. Я неделю не спала, не ела. Дежурила у квартиры. Потом я эту женщину с полицией нашла.

Собеседница также отмечает, что, когда началась пандемия коронавируса, заявок вовсе ни стало: «Сидели по нулям». Спустя время, заказы все-таки появились. Но и проблемы с кадрами снова дали о себе знать.

«Понятия не имею, что будет завтра», — вздыхает Татьяна.