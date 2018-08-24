Учителей научат выявлять наркоманов среди школьников

В Центре защиты прав и интересов детей, который находится в ведении Минпросвещения, разработали новые рекомендации для учителей школ. В этом документе говорится о том, как выявлять употребляющих наркотики школьников и работать с ними, сообщают « Известия ».

Согласно рекомендациям, «насторожить педагога» должны ряд признаков: расширенные или суженные зрачки, постоянная жажда, нестабильное эмоциональное состояние, неопрятный внешний вид. Признаком того, что школьник употребляет наркотики, может быть наличие у него с собой большого количества денег либо выпрашивание их у кого-то.

Если учитель что-то заподозрил, ему рекомендуют удалить ученика из класса так, чтобы остальные подростки не обратили на это внимания. При этом школьника не нужно оставлять одного. Нужно быстро вызвать медработника, поставить в известность руководство школы, поговорить с родителями ребенка и попросить их не наказывать его физически.

Кроме того, рекомендуется обратиться по горячей линии Следственного комитета «Ребенок в опасности».