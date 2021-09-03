Учительница покаялась за танец живота на школьной линейке. Видеообращение

Учительница Юлия Марченко, вызвавшая скандал исполнением двусмысленного танца на школьной линейке в Хабаровске, принесла за это извинения. Она записала видеообращение.

Хореограф извинилась после встречи с чиновниками отдела образования.

«Смысл моего номера заключается в том, чтобы мы, люди, никогда не теряли свои крылья, а вот эта важная часть видео почему-то не попала именно на ваш взор», — сказала она.

По словам работницы школы, она «хочет искренне принести извинения всем детям, родителям, бабушкам, дедушкам и всем тем, у кого мое выступление вызвало какие-то негативные эмоции, недопонимание, недоумение».

Девушка отметила, что «творческим номером, изображая птицу счастья, никого не хотела оскорбить, а наоборот, пыталась принести радость зрителям. По ее словам, «под бликами солнца создается впечатление обнаженного тела», однако «костюм был абсолютно закрытый, телесного цвета», пишет «Росбалт».

Она отметила, что сейчас уже «понимает», что образ не вписался в формат празднования нового учебного года, оказавшись «слишком сценическим».

И напомнила, что раньше исполняла танец живота на всех городских мероприятиях, включая День города.

Комментаторы под видеообращением учительницы на странице мэрии во ВКонтакте отреагировали: «Однозначно завистливые тетки и бабки подняли стихию. Чем их танец не устроил понятно — а вот администрация, ведомая на бабкино кудахтанье могла бы защитить преподавательницу, тем более она преподает танцы», «Если честно достали эти совковые взгляды и устои… У нас в стране там мало нового… Нудные речи директоров, учителей, пропаганда правящей власти на которых можно уснуть это формат… Дайте уже народу зрелищ и красок… Достала эта нудятина каждый год одно и тоже, с 80 годов сколько помню не чего не поменялось…», «Стыдно, что из-за недалеких людей в интернете Юлии пришлось оправдываться».