Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 ноября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Учителя оштрафовали за митинг против закрытия школы в Сибири. Дети стояли с плакатами

В Омской области на 5 тыс. рублей оштрафовали бывшего учителя Аксеновской начальной школы Наталью Панарину, сообщает «Сибирь.Реалии».

Школа, класс.
Школа, класс.
unsplash.com

Митинг против закрытия школы учительница организовала 24 октября. Наталья Панарина — единственный педагог в поселке, и ее уволили.

В сентябре учреждение закрыли, поскольку здание находится в аварийном состоянии, а детей перевели в школу в соседнем селе.

В митинге приняли участие 9 учеников. Они стояли с плакатами: «Оставьте нашего учителя», «Закрыть школу — значит уничтожить деревню», «Я хочу учиться в этой школе».

«С целью привлечения внимания общественности к данной проблеме <…> С согласия родителей она собрала в здании школы своих учеников <…> Не уведомила администрацию района о проводимом мероприятии <…> Смягчающим ответственность обстоятельством признали раскаяние», — сообщили в суде.

Примечательно, что летом 2020 года в Аксеновской начальной школе сделали ремонт и провели в здание интернет, годом ранее — купили новую мебель.

На выборах 13 сентября в здании школы открыли избирательный участок, а сразу после этого власти приняли решение ее закрыть.

Как уточняет «Омск-Информ», жителям села объяснили, что здание находится в аварийном состоянии, а также невозможно организовать горячее питание для школьников.

Ранее в Южно-Сахалинске полицейские крепко взялись за детишек, устроивших несанкционированный митинг против местного Васьки-драчуна.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость