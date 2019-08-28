Учителям разрешили публиковать фото в купальниках

Министерство просвещения России разработало нормы профессиональной этики для педагогов, сообщают Известия, со ссылкой на пресс-службу ведомства. Документ регламентирует поведение учителей в интернете.

Специалисты Минпросвещения и общероссийского профсоюза работников образования разработали положение о поведении учителей в интернете и соцсетях.

Это первое обновление кодекса за 5 лет — старый разрабатывался в 2014 году. В отличие от него новый документ говорит о правилах поведения преподавателей в интернете.

В кодексе впервые говорится о правилах поведения педагогов в интернете. От «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей», стоит воздержаться.

Речь идет о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани и многом другом. Важно, что исходя из этого, педагогам не запрещают выкладывать в сеть фото в купальниках.

Также новая редакция разрешает ослабить требования к дресс-коду учителей. Если раньше учитель должен был «соответствовать общепринятому деловому стилю», то теперь необходимо лишь «придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы».

Напомним, в феврале 2019 года преподавателя русского языка и литературы барнаульской школы № 13 Татьяну Кувшинникову чуть не уволили из школы из-за давления руководства после публикации фотографии в купальнике.

Снимок она сделала во время акции барнаульских моржей в поддержку зимней Универсиады. Родители учеников заступились за педагога и она сохранила место работы, но уже в середине февраля Кувшинникова все-таки подала заявление об увольнении по собственному желанию.