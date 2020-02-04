Удар с юга. Стало известно, когда на Алтайский край обрушатся дожди и мощное потепление

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, ухудшение погодных условий будет связано с тем, что регион окажется под влиянием южного циклона.
Сейчас районы края испытывают влияние западных циклонов. С их приходом связано потепление, однако о ближайшие два-три дня речи о штормовой погоде не идет.
А вот под занавес текущей семидневки, как ожидается, усилится ветер и осадки. Местами прогнозируют усиление снегопадов, мокрый снег, а также дожди.
Это, в свою очередь, способно серьезно сказаться на дорожной ситуации.
По предварительной информации, в непростые погодные условия, связанные с оттепелью и сильным ветром, будут наблюдаться в Алтайском крае и в начале следующей недели.