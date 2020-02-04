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Жизнь

Удар с юга. Стало известно, когда на Алтайский край обрушатся дожди и мощное потепление

Сильная оттепель с дождями ударит по Алтайскому краю на текущей неделе. Ожидается, что погода сильно испортится на предстоящих выходных.

Зима, мороз. Оттепель.
Зима, мороз. Оттепель.
СС0

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, ухудшение погодных условий будет связано с тем, что регион окажется под влиянием южного циклона.

Сейчас районы края испытывают влияние западных циклонов. С их приходом связано потепление, однако о ближайшие два-три дня речи о штормовой погоде не идет.

А вот под занавес текущей семидневки, как ожидается, усилится ветер и осадки. Местами прогнозируют усиление снегопадов, мокрый снег, а также дожди.

Это, в свою очередь, способно серьезно сказаться на дорожной ситуации.

По предварительной информации, в непростые погодные условия, связанные с оттепелью и сильным ветром, будут наблюдаться в Алтайском крае и в начале следующей недели.

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