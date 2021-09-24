Удар Солнца по Земле. Чего ждать от мощных магнитных бурь в конце сентября

1 Что такое магнитные бури?

У Земли есть магнитный щит — поле, защищающее ее от радиации.

Периодически на Солнце происходят активные явления: выбросы массы, вспышки и ударные волны, частицы которых летят в направлении нашей планеты и попадают в магнитосферу.

Когда ударная волна сталкивается с магнитосферой, магнитное поле Земли колеблется и дрожит. Это и есть магнитная буря.