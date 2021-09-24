Удар Солнца по Земле. Чего ждать от мощных магнитных бурь в конце сентября

У Земли есть магнитный щит — поле, защищающее ее от радиации.
Периодически на Солнце происходят активные явления: выбросы массы, вспышки и ударные волны, частицы которых летят в направлении нашей планеты и попадают в магнитосферу.
Когда ударная волна сталкивается с магнитосферой, магнитное поле Земли колеблется и дрожит. Это и есть магнитная буря.
Ученые ЛРАС уточняют, что вспышка 23 числа — четвертая по силе за последние 12 месяцев.
«Через 2−3 дня к Земле придут облака солнечной плазмы, выброшенные взрывом на Солнце. В этом случае нашу планету ждут несколько часов магнитных бурь. Это, однако, произойдет только в случае „удачного“ расположения вспышки вблизи направления на Землю», — говорится на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ЛРАС) Физического института РАН (ФИАН).
Эксперты добавляют, что сейчас наиболее вероятная вспышечная область находится прямо напротив Земли.
Явление может повлиять на людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата. Остро на вспышки реагируют дети и пожилые.
От воздействия магнитной бури спасут:
- контрастный душ;
- сауна;
- ванна с морской солью, экстрактом хвои, эфирными маслами валерианы, мандарина, розы.
Помимо вероятного недомогания у метеозависимых людей не исключено, что солнце может перебить телевизионный сигнал.
Так называемая осенняя интерференция ожидается с 1 по 23 октября. Она будет периодически «замораживать» ТВ-изображение.