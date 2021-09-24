24 сентября 7°C
﻿
Жизнь

Удар Солнца по Земле. Чего ждать от мощных магнитных бурь в конце сентября

Утром 23 сентября на Солнце произошли взрывы, из-за которых в ближайшие дни возможны магнитные бури. Сильнейшая из них ожидается 26 сентября. Рассказываем, что это за явление и как защитить здоровье от его воздействия.

Солнце.
Солнце.
СС0
1 Что такое магнитные бури?

У Земли есть магнитный щит — поле, защищающее ее от радиации.

Периодически на Солнце происходят активные явления: выбросы массы, вспышки и ударные волны, частицы которых летят в направлении нашей планеты и попадают в магнитосферу.

Когда ударная волна сталкивается с магнитосферой, магнитное поле Земли колеблется и дрожит. Это и есть магнитная буря.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com
2 Почему магнитные бури могут проявиться в конце сентября 2021-го?

Ученые ЛРАС уточняют, что вспышка 23 числа — четвертая по силе за последние 12 месяцев.

«Через 2−3 дня к Земле придут облака солнечной плазмы, выброшенные взрывом на Солнце. В этом случае нашу планету ждут несколько часов магнитных бурь. Это, однако, произойдет только в случае „удачного“ расположения вспышки вблизи направления на Землю», — говорится на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ЛРАС) Физического института РАН (ФИАН).

Земля. Вид из космоса.
Земля. Вид из космоса.
открытые источники (CC0)

Эксперты добавляют, что сейчас наиболее вероятная вспышечная область находится прямо напротив Земли.

3 Как уберечь себя от магнитных бурь?

Явление может повлиять на людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата. Остро на вспышки реагируют дети и пожилые.

Душ. Вода.
Душ. Вода.
СС0

От воздействия магнитной бури спасут:

  • контрастный душ;
  • сауна;
  • ванна с морской солью, экстрактом хвои, эфирными маслами валерианы, мандарина, розы.
4 Как жители Алтайского края ощутят солнечные взрывы?

Помимо вероятного недомогания у метеозависимых людей не исключено, что солнце может перебить телевизионный сигнал.

Так называемая осенняя интерференция ожидается с 1 по 23 октября. Она будет периодически «замораживать» ТВ-изображение.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость