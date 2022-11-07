Самопровозглашенный путешественник во времени из 2671 года перечислил важные события, которые произойдут в мире в ближайшем будущем. А именно — в 2023 году. Он рассказал, что ждет человечество в TikTok .

Одно из событий — загадочное падение людей с неба. Их будет семь человек. И это случится 18 июня.

«Путешественник» заявил, что космический телескоп обнаружит планету, которая является «зеркальной версией Земли», а 1 января пропадет пролетающий над Бермудским треугольником самолет, пишет Lenta.ru.

3 марта человечество получит некое важное сообщение из глубин океана, а 15 мая на Сан-Франциско обрушится мощное цунами.

Между тем канадский ученый допустил возможность путешествия во времени, опровергнув главные противоречия. Исследователь считает, что путешественник во времени может попасть в прошлое в другой временной линии, где он может совершать действия, которые не повлияют на настоящее.