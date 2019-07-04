Полувековые консервы и исчезнувший остров: чем закончились поиски призрачной земли Санникова

4 июля 1900 года (по новому времени) из Кронштадта на поиски призрачной Земли Санникова вышла исследовательская группа Эдуарда Толля. С чем столкнулись ученые в сложнейшей экспедиции, расскажет altapress.ru.

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Земля Санникова

Яков Санников был опытным полярным путешественником. Ему уже удалось открыть острова Столбовой и Фаддеевский. После очередного путешествия он выдвинул предположение о существовании «обширной земли» к северу от острова Котельного.

Наблюдения за птицами, которые улетали дальше — на север, упрочили теорию путешественника. Таинственные земли уже посчитали плодородными. Оставалось их отыскать.

Начало экспедиции

Подготовка к поездке началась в июне 1899 года. Тогда Академия наук предложила Эдуарду Толлю возглавить первую русскую полярную экспедицию на шхуне «Заря».

Основная задача — изучить Арктику, северное побережье России и Новосибирские острова. Еще одна цель — прокладывание Северного морского пути.

Запись в дневнике Эдуарда Толля , 4 июля 1900 года:

Экспедиция, которую я так долго готовил, началась!

16 сентября 1901 года судно встало на вторую зимовку, пишет Сергей Ковалев в своей книге «Тайна пропавшей экспедиции». Исследования продолжились: открыли несколько новых островов, собрали хорошие коллекции пород. Однако движение в сторону загадочной земли на время прекратилось и Толля это расстраивало.

Северный Ледовитый океан. СС0

На поиски затерянной земли

В канун третьего года зимовки, когда заканчивались запасы продовольствия и топлива, Толль решился на отчаянный шаг. Начал готовиться к пешим поискам.

Вместе с астрономом Зеебергом, каюрами Василием Гороховым и Николаем Дьяконовым 4 июня 1902 года он отправился в сторону острова Беннета. На двух собачьих упряжках они планировали пересечь остров Котельный, проехать по берегам Земли Бунге и Фадеевского острова, пересечь Благовещенский пролив и выйти на Новую Землю. Только оттуда на остров Беннетта. Группа должна была вернуться на Новосибирские острова.

Однако судну не удалось пробиться сквозь льды и проследовать за учеными. «Заря» повернула в бухту Тикси, как и оговаривалось с Толлем ранее.

Следы экспедиции

Ученых пытались разыскать. Находили следы остановок и пристанищ, но самих их так и не нашли.

На поиски экспедиции другие путешественники отправлялись неоднократно. В одну из таких поездок русские моряки обнаружили на острове Беннета остатки хижины, где на длительное время останавливались ученые во главе с Эдуардом Толлем.

Там же в честь путешествия они установили деревянный крест с медной табличкой:

Памяти погибших в 1902 году начальника экспедиции барона Эдуарда Толля, астронома Фридриха Зеберга, проводников Василия Горохова и Николая Дьяконова. Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана, 5 сентября 1913 года.

В 1937 году советская исследовательская экспедиция во главе с капитаном Храмцовым нашла следы летовки Толля: парусиновую сумку, кожаную рукавицу, напильник, магниты из инклинатора и дощечку с фамилией одного из четырех — Зеберга.

Исчезновение острова

В 1938 году советские летчики смогли доказать ошибочность открытия. Земля Санникова образовалась не из скал, а из вечной мерзлоты, поверхность которой была в слое грунта.

Ледники растаяли и Земля Санникова исчезла, как испарялись Васильевский и Семеновский острова.

Остров в тумане. СС0

Консервы полувековой выдержки

Из дневника, который опубликовали после гибели путешественника, стало известно о складах с продовольствием, которыми пользовались на острове Беннета.

Дмитрий Шпаро,

организатор экспедиции по поиску склада Толля:

Точных координат не было, в 1973 году искали фактически наугад. Ориентиром послужил развалившийся на части деревянный крест. Копать было очень тяжело. Когда на глубине полутора метров оказался кусок льда, решили, что кто-то выкопал продукты до нас. Но посильнее ударили металлическим щупом и угодили в большой ящик с ржаными сухарями.

Спустя год оттуда достали основную массу продуктов, в их числе «ЩИ СЪ МЯСОМ И КАШЕЙ», пишет Коммерсантъ. Их изготовили еще в 1900 году на одном из петербургских заводов.

Дмитрий Шпаро,

организатор экспедиции по поиску склада Толля: