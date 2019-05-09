Легко ли покорить Эверест: история первого восхождения

9 мая 1986 года погиб один из двух людей, впервые покоривших Эверест — Тенцинг Норгей. Высочайшая вершина планеты поддалась альпинисту не сразу. О том как это было и что изменилось для туристов с момента первого восхождения — в материале altapress.ru

Эверест или Джомолунгма — вершина, которая признана самой высокой на планете, пишут РИА Новости. Ее высота 8850 метров. Находится она в Гималаях, на границе Непала и Тибетского автономного округа Китая. Разные народы дают ей названия «Божественная», «Мать Богов» и другие. Эверестом гора стала в честь начальника топографической экспедиции 1850 года.

Восхождение на Эверест

Эверест покорился Тенцингу Норгею в 1953 году. До этого альпинисты со всего мира совершили около 50 экспедиций и взошли на несколько гор-семитысячников в этих районах — в числе участников, кстати, был и Норгей. Однако на высшую точку не удавалось подняться ни одному путешественнику.

Тенцинг родился 29 мая 1914 года, в Непале. Он был шерпом и почти всю свою жизнь посвятил экспедициям. Норгей неоднократно участвовал в восхождениях на Эверест. Однажды ему даже удалось подняться на высоту 8600 метров, но дойти до конца тогда не осмелился. В своей книге «Тигр снегов» он подробно описал путь к вершине.

Тенцинг Норгей,

альпинист , один из первых покорителей Эвереста:

Мы могли бы идти дальше. Возможно, даже дошли до вершины. Но спуститься уже не смогли бы. Продолжать — значило погибнуть. И мы остановились и повернули обратно.

Условия восхождений были запредельные, сообщает «История Эвереста». Вес снаряжения не меньше 20 килограммов, путь с каждым метром становился тяжелее. К тому же влияли ужасные погодные условия — скорость ветра на вершине может достигать 200 км/час, а температура стремится к 60 градусам мороза. На исход экспедиции влияло все: от того с какой стороны горы происходит восхождение до того каким по счету поднимается альпинист.

Один из первых покорителей Эвереста главным своим оружием в походе считал активность.

Тенцинг Норгей,

альпинист , один из первых покорителей Эвереста:

Все время что-нибудь делать, постоянно быть чем-нибудь занятым — вот в чем секрет моей невосприимчивости к болезням и холоду. Проверять снаряжение, следить за палатками, греть снеговую воду для питья… А если уж совсем нечего делать, то я стучу ногами и руками о камень или лед.

Восхождение Норгей совершил вместе с новозеландцем Эдмундом Хиллари 29 мая 1953 года. Экспедицию британцы приурочили ко дню коронации Елизаветы II. В своей книге непальский альпинист рассказал — несмотря на то, что еще с первых восхождений про него говорили: «с третьим легким» (очень выносливый) путь к вершине дался ему нелегко.

Тенцинг Норгей,

альпинист , один из первых покорителей Эвереста:

Разумеется, не родился еще тот человек, который не испытывал бы никаких трудностей на такой горе, как Эверест. Человеку грозит истощение,

обмораживание, ему не хватает воздуха. Головная боль, воспаление горла, потеря аппетита, бессонница

гора Эверест СС0

Многие, особенно на родине альпиниста, в Непале, не принимали «второе место» Норгея. Последние сотни метров они с Хиллари поднимались в паре и вопросов о соперничестве у шерпа не возникало.

Тенцинг Норгей,

альпинист , один из первых покорителей Эвереста:

Немного не доходя до вершины, мы с Хиллари остановились. Мы глянули вверх, пошли дальше. Нас соединяла веревка длиной около десяти метров, однако я держал большую часть ее смотанной в руке, так что нас разделяло не более двух метров. Я не думал о «первом» и «втором». Я не говорил себе: «Там лежит золотое яблоко. Сейчас оттолкну Хиллари в сторону и схвачу яблоко первый». Мы шли медленно, но верно. И вот мы достигли вершины. Хиллари ступил на нее первый, я за ним.

Перед Норгеем и Хиллари к вершине подбиралась еще одна пара альпинистов, но, не дойдя несколько сотен метров, они сошли с опасной дистанции и уступили звание «первых».

Тенцинг Норгей,

альпинист , один из первых покорителей Эвереста:

Первым делом мы сделали то, что делают все альпинисты, взойдя на вершину горы: пожали друг другу руки. Но разве можно было ограничиться этим на Эвересте! Я принялся размахивать руками, потом обхватил Хиллари, и мы стали колотить друг друга по спине. Потом мы стали смотреть вокруг. Было 11:30, сияло солнце, а небо — за всю жизнь я не видел неба синее!

Жизнь после Эвереста

За триумфальное восхождение Тенцинга Норгея наградили Непальской Звездой и медалью Георга.

Тенцинг Норгей,

льпинист , один из первых покорителей Эвереста:

Я счастливый человек. У меня была мечта, и она осуществилась, а это нечасто случается с человеком. Взойти на Эверест — мой народ называет его

Чомолунгма — было сокровеннейшим желанием всей моей жизни.

Жизнь Норгея изменилась в корне. Он прекратил участие в Гималайских экспедициях. Стал очень популярным сразу в нескольких странах: в Непале (там, где родился), в Индии (там где жил) и в Великобритании (в стране, на которую работал). Тельцинг оказался вовлечен в политические игры — государства соперничали за его успех.

В 1954 году, при поддержке индийского правительства, Тенцинг создал в Дарджилинге «Гималайский институт альпинизма»

Тенцинг Норгей скончался 9 мая 1986 года от кровоизлияния в мозг. Его останки были кремированы в Гималайском институте альпинизма, основателем которого он стал в 1954 году.

гора Эверест СС0

Восхождения сейчас

С момента первого восхождения число желающих покорить Эверест значительно возросло — больше 9 тысяч человек в год. Стоимость похода может обойтись вам до 85 тысяч долларов США. Государства, в чьи владения входит гора, как правило, берут деньги не только за подъем, но и за сопровождение, обеспечение связью и прочие удобства.

Самым сложным участком пути считаются последние 300 м. Их альпинисты даже прозвали «самой длинной милей на Земле». Восходящим нужно преодолеть очень крутой гладкий каменный склон, присыпанный снегом.

На пути к вершине часто гибнут люди — число жертв уже стремится к трем сотням. Их тела, как правило, так и остаются на Эвересте — эвакуировать их на такой высоте очень сложно. Некоторые из тел служат своеобразными ориентирами для альпинистов. Например, тело индуса Цеванга Палжора, который погиб при восхождении в 1996 году, отмечает высоту в 8500 метров. Туристы прозвали этот рубеж «Зелёные ботинки», в честь ярко-зелёной обуви погибшего.