29 апреля
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Жизнь

Канадский ученый допустил возможность путешествия во времени, опровергнув главные противоречия

Физик Барак Шошани из Института теоретической физики в Ватерлоо допустил путешествия во времени — но при условии, что человек перемещается в параллельные временные линии.

Время
Время
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Ученый определил, что в вопросе путешествия во времени есть две проблемы — их он описал в своей работе, пишут «Известия».

В первую очередь физики предполагают, что для машины времени требуется материя с отрицательной энергией, которая, как следует из квантовой механики, может быть создана только в очень малых количествах.

В то же время, говорит ученый, нет доказательств, что эту материю нельзя получить в количествах, необходимых для путешествий во времени, или без нее нельзя обойтись.

Вторая проблема связана с парадоксами. В частности, в теорию перемещения во времени вмешивается парадокс непротиворечивости, когда происходит определенное событие, изменяющее прошлое, но само изменение, в свою очередь, предотвращает событие.

Но парадоксы — это теоретическое понятие, указывающее на несостоятельность теории. Так, ученый считает, что путешественник во времени может попасть в прошлое в другой временной линии, где он может совершать действия, которые не повлияют на настоящее.

Гипотеза о существовании множества миров существует в рамках интерпретации квантовой механики Эверетта.

Сейчас Шошани работают над теорией путешествий во времени, совместимой с теорией относительности.

Ранее алтайские ученые придумали, как делать из опыт препарат от ран и ожогов.

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