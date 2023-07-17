Удивительной красоты радугу и другие чудеса запечатлели на Алтае

Яркую радугу запечатлели над Телецким озером в Алтайском биосферном заповеднике . Также сотрудники заповедника поделились кадрами самых удивительных мест Алтая.

Специалисты отмечают, что такую яркую радугу можно заметить только летом. Она кажется сказочной и хочется верить, что на ее конце можно найти заветный горшочек с золотом.

Радуга над Телецким озером Фото - Лия Светлояр, Светлана Кульбацкая Радуга над Телецким озером Фото - Лия Светлояр, Светлана Кульбацкая Радуга над Телецким озером Фото - Лия Светлояр, Светлана Кульбацкая Радуга над Телецким озером Фото - Лия Светлояр, Светлана Кульбацкая Радуга над Телецким озером Фото - Лия Светлояр, Светлана Кульбацкая

Сотрудники заповедника уверены, что Алтай - одно из самых удивительных мест на земле. Ведь территория Алтайского заповедника поражает большим разнообразием ландшафтов.

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