Удобный расстрел: депутаты приняли закон, позволяющий охотиться на животных в вольере

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем (окончательном) чтении законопроект , который разрешает охотиться на животных в вольерах.

Животных для охоты в полувольных условиях будут разводить в просторных вольерах, а при нарушении требований к их содержанию у владельцев охотхозяйства отзовут лицензию, говорится в документе.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов во главе с руководителем комитета по природным ресурсам Николаем Николаевым (фракция «Единая Россия»).

Против принятия законопроекта высказывались депутаты от ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

Согласно действующим законам, животные, которые были выращены в вольерных условиях, перед охотой доставляются заказчику или «размещаются в среде обитания» <их выпускают на свободу>. Принятый Госдумой закон определяет условиях содержания животных и охоты на них в закрытых вольерах, пишет znak.com.

Согласно принятому закону, Минприроды определит требования к размерам объектов охотничьей инфраструктуры, в которых содержатся животные в полувольных условиях, в зависимости от вида животных, плотности популяции и иных факторов. Доступ на участки, где содержатся животные в полувольных условиях, «осуществляется только с разрешения юридического лица или индивидуального предпринимателя, заключившего охотхозяйственное соглашение».

Теперь охота на животных может превратиться в «удобный расстрел», когда животных будут отстреливать на закрытой территории, не глядя на сезонное размножение, отмечали противники закона.

Ранее Министерство природных ресурсов и экологии России рассматривало целесообразность трофейной охоты на краснокнижных животных. Инициатором предложения стал депутат Госдумы, член «Клуба горных охотников» Владислав Резник.