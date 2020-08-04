УФАС спрашивает у жителей Алтайского края, похожи ли две заправки

Кемеровская компания «НК-Нефть» держит в Кытманово АЗС внешне похожую на «Роснефть». В связи с чем «Роснефть» и обратилась в УФАС.
Ответчик подозревается в нарушении правил добросовестной конкуренции и имитации стиля. Это запрещено законом.
У антимонопольщиков возникла необходимость изучения общественного мнения. Проголосовать можно на сайте управления в разделе «Опросы», а также на официальной странице управления ВКонтакте.
Ответить предлагают на два вопроса:
- Считаете ли Вы оформление АЗС схожими до степени смешения?
- Возможно ли перепутать продавцов АЗС при покупке ГСМ?
Опрос проводится до 31 августа.
В УФАС подчеркнули, что результаты опроса не станут единственным доказательством по делу и рассматриваются в совокупности с другими материалами.