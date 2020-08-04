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Жизнь

УФАС спрашивает у жителей Алтайского края, похожи ли две заправки

Жителей Алтайского края просят поучаствовать в опросе, который необходим для рассмотрения дела о стилях оформления двух АЗС.

Роснефть. Бензин.
Роснефть. Бензин.
Михаил Хаустов

Кемеровская компания «НК-Нефть» держит в Кытманово АЗС внешне похожую на «Роснефть». В связи с чем «Роснефть» и обратилась в УФАС.

Ответчик подозревается в нарушении правил добросовестной конкуренции и имитации стиля. Это запрещено законом.

У антимонопольщиков возникла необходимость изучения общественного мнения. Проголосовать можно на сайте управления в разделе «Опросы», а также на официальной странице управления ВКонтакте.

Ответить предлагают на два вопроса:

  • Считаете ли Вы оформление АЗС схожими до степени смешения?
  • Возможно ли перепутать продавцов АЗС при покупке ГСМ?

Опрос проводится до 31 августа.

В УФАС подчеркнули, что результаты опроса не станут единственным доказательством по делу и рассматриваются в совокупности с другими материалами.

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